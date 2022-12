(Di sabato 17 dicembre 2022) Roma, 17 dic. (Adnkronos) - “Ecco cosa è la destra. Liberalizzazione selvaggia dei subappalti. No al salario minimo. Lavoratori pagati con i voucher. Stop al reddito di cittadinanza per gli adulti in età lavorativa. Favori agli evasori, condoni a chi ha violato le leggi, tagli alla spesa reale della sanità. Non è l'del merito: è l'e dei”. Lo scrive su Twitter il deputato del Pd Nicola

OlbiaNotizie

...anche il nostro Paese e che stanno costringendo l'esecutivo a varare la sua primadi ... Letta prese la guida del partito dopo che, a marzo 2021, se ne andò sbattendo la porta di ...Lo slogan "Conte o morte" propinato darifletteva esattamente questa linea, sconfessata ... Altrimenti è solo accanimento terapeutico odi palazzo. Manovra: Zingaretti, 'è l'Italia delle ingiustizie e dei privilegiati' Atteso per domani in Commissione alla Camera il pacchetto di emendamenti governativi sul ddl di bilancio. Il tetto al contante resterebbe immutato, mentre per la soglia per i pagamenti con il Pos, sen ...Tra le proposte di modifica alla legge di Bilancio c’è quella dell’ex ministro che chiede di eliminare l’architrave della riforma Renzi. L’iniziativa è sostenuta da altri nomi di peso come Nicola Zing ...