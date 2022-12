LIVE Nuoto | Mondiali vasca corta 2022 in DIRETTA | 4×50 mista maschile | Franceschi e Cusinato volano in finale!

(Di sabato 17 dicembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAIL MEDAGLIERE DEIDIIN2.00: A metà gara Razzetti è quinto, guida C. Foster con un vantaggio importante su tutti gli altri 1.57: Lo statunitense J. Foster si aggiudica la prima delle tre batterie dei 400 misti uomini con il crono di 4’02?64, precedendo il rappresentante di Taipei con 4’09?74. Ora Razzetti nella seconda batteria 1.52: Queste le finaliste dei 400 misti donne: Smith,, Kobori, Jakabos, Flickinger,, Cieplucha, Duhamel 1.50: Sarachiude seconda la quarta batteria dei 400 misti ed è in finale con 4’31?01, secondo tempo assoluto! Ci sono due azzurre insesto tempo. Smith vince ...

