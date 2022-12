Darmian risponde a Juanmi | Betis - Inter finisce 1 - 1

(Di sabato 17 dicembre 2022) L'pareggia per 1 - 1 in un'amichevole contro gli spagnoli deldisputata a Siviglia. Al vantaggio degli ansalusi nel finale conha risposto, nemmeno un minuto dopo,, che ha ...

Eurosport IT

Succede tutto nel finale, concheal vantaggio degli spagnoli, arrivato con la rete di ...L'Inter pareggia per 1 - 1 in un'amichevole contro gli spagnoli del Betis disputata a Siviglia. Al vantaggio degli ansalusi nel finale con Juanmi ha risposto, nemmeno un minuto dopo,, che ha trovato la rete per il definitivo 1 - 1 nei 90' in cui l'allenatore interista Simone Inzaghi ha fatto diverse prove verso la ripresa della Serie A. Privi ancora di Correa, Onana, ... Amichevoli - Betis-Inter 1-1: Darmian risponde a Juanmi in un ... Triplice fischio allo stadio Benito Villamarin. 1-1 il match amichevole tra il Betis e l' Inter con la sfida che si è accesa soprattutto nel finale: prima il vantaggio andaluso firmato da Juanmi, poi ...Amichevoli invernali: al Benito Villamarin succede tutto nel finale, Betis e Inter pareggiano 1-1. Due gol in due minuti accendono una partita spenta e con poche occasioni.