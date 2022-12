Confindustria | cresce il rischio stagnazione | i consumi frenano

(Di sabato 17 dicembre 2022) Roma - Aumenta ildiper l'economia italiana: a fine anno l'industria è in calo, le costruzioni hanno smesso di trainare, tengono solo i servizi. L'inflazione ai livelli massimi e persistente frenerà i, che finora sono stati sostenuti dall'extra-risparmio accumulato, mentre il rialzo dei tassi scoraggia gli investimenti e "zavorra" i bilanci delle imprese. E' quanto indica il Centro studi di, evidenziando tra l'altro come a pesare siano l'incertezza sulle prospettive e il caro-energia, che potrebbe assorbire ulteriore extra-risparmio, riducendo l'impulso suie "accelerando" la. In due anni risparmi per le famiglie per 126 miliardi Il crollo deidal 2020, forzato dalle restrizioni anti-Covid, ha ...

