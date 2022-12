Apollosa | continuano gli appuntamento natalizi | il 18 c’è ‘Acqua e Creta’

Leggi su anteprima24

(Di sabato 17 dicembre 2022) Tempo di lettura: 3 minuti(Bn) – L’8 dicembre 2022, in occasione della festività dell’Immacolata Concezione, si è tenuta in piazza Coridio Grasso ad, con il patrocinio del Comune di, la manifestazione “Aspettando Natale”, che ha visto protagonisti l’Associazione “nel Futuro”, il Forum dei Giovani die “Arte e Passione”. La sinergia e la collaborazione tra le varie realtà locali hanno permesso di raggiungere un risultato in grado di coinvolgere tutti i presenti, dagli adulti ai bambini, che hanno partecipato in maniera calorosa ed entusiasta. L’evento ha dapprima dedicato attenzione ai più piccoli, con l’apertura della casetta di Babbo Natale e la consegna delle letterine a cura del Forum dei Giovani, che ha regalato un momento di grande tenerezza. ...