Volley | SuperLega | Perugia solida al comando | Trento a Siena | sfide casalinghe per Civitanova e Modena

(Di venerdì 16 dicembre 2022) Latornerà in campo nel weekend del 17-18 dicembre. Il massimo campionato italiano dimaschile inizia il girone di ritorno, la dodicesima giornata lancerà la volata verso il turno di Santo Stefano e i quarti di finale della Coppa Italia.si rituffa in campionato dopo aver vinto il Mondiale per Club e aver liquidato lo Ziraat Bank Ankara in Champions League. La corazzata umbra sarà impegnata a Monza, dove cercherà di prolungare la propria imbattibilità stagionale (21 vittorie consecutive) e rafforzare l’indiscusso primo posto in classifica. Simone Giannelli proverà a sfruttare al meglio Kamil Rychlicki e Wilfredo Leon contro la compagine brianzola, delusa per la mancata qualificazione alla Coppa Italia e che cercherà di rialzare la testa con i colpi di Georg Grozer.deve smaltire la ...