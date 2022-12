Una storia | Federico Buffa incontra Luciano Ligabue | ecco quando esce lo speciale su Sky

Leggi su movieplayer

(Di venerdì 16 dicembre 2022) Sky ha preparato un regalo di Natale davveroper gli appassionati di sport e di musica: l'intervista evento di. Un regalo di Natale anticipato per gli appassionati di sport, ma soprattutto, di musica. In anteprima su Sky Sport, un'anticipazione (per l'occasione, a tema calcistico) dell'incontro/evento dicon. In onda oggi su Sky Sport 24 e nei prossimi giorni su Sky Sport, e nella versione integrale di "Una", dal 19 dicembre su Sky Arte, Sky Documentaries, Sky Uno e in streaming su NOW, disponibile on demand. "Ladi un giovane medio padano, cresciuto nell'entusiasmante e complicata Italia degli anni '60-'70, ...