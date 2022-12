Ultime Notizie – Qatargate | von der Leyen | “Erode fiducia in istituzioni Ue”

Leggi su informazioneriservata.eu

(Di venerdì 16 dicembre 2022) “Dobbiamo lavorare duramente per riguadagnare la“. Lo ha detto la presidente della Commissione Europea Ursula von der, a proposito dell’indagine avviata dalla magistratura belga sulla presunta corruzione ad opera di Stati terzi, volta a condizionare i processi decisionali del Parlamento. “La corruzione, eventi come questo, erodono lanellee questo è doloroso” aggiunge, spiegando che “oggi il Parlamento ha approvato una risoluzione che delinea i prossimi passi”. Tra l’altro “lavorerò con Roberta Metsola” su “un organismo etico per leUe”. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione