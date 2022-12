Uccide il medico con un' accetta | l' assassino | ' Mi aveva curato male e mi ha rovinato la vita'

(Di venerdì 16 dicembre 2022) Benedetto Bifronte ha colpito a morte con un'il76enne Giorgio Falcetto , tre giorni fa a San Donato in provincia di Milano. Dopo l'arresto, l'uomo ha spiegato agli investigatori di ...

'Io ero tranquillo ma ilera agitato', ha sostenuto ancora. E ha aggiunto di aver 'perso la testa', di aver colpito Falcetto con quell'accetta presa dal bagagliaio e di essere scappato perché ...Leggi Anche Milano, morto ilcolpito con un'accetta nel parcheggio del Policlinico San Donato Sul posto sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Misilmeri, i sanitari del 118 e i ... Uccide medico a colpi di accetta, chi è il killer di Rozzano Giorgio Falcetto era un medico di 76 anni, tre giorni fa a San Donato in provincia di Milano è stato ucciso con un accetta da Benedetto Bifronte: "Mi aveva curato male, mi ha rovinato la vita".E' stata uccisa a colpi di pistola in casa da suo marito Giovanna. E' la seconda donna uccisa in poche ore nel nostro paese ...