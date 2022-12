Tributaristi a Leo | richiesto per il 2023 invio semestrale dati a sistema tessera sanitaria

Leggi su iltempo

(Di venerdì 16 dicembre 2022) Roma, 16 dic. (Adnkronos/Labitalia) - Il presidente dell'Istituto nazionale, Riccardo Alemanno, ha scritto al viceministro dell'Economia e delle finanze Maurizio Leo per richiedere la proroga dei termini dideidelle spese sanitarie relative all'annoal, ai fini della comunicazione per la dichiarazione dei redditi precompilata, consentendone l'con cadenza, in luogo di quello mensile che entrerebbe a regime dal prossimo mese di gennaio. Nella richiesta si legge: “…omissis… proroga su base, attraverso un intervento nel prossimo decreto in materia di termini legislativi (c.d. mille proroghe), delle scadenze didei ...