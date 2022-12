Sinisa Mihajlovic morto | tre anni fa l’annuncio tra le lacrime | “Ho la leucemia” – VIDEO

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 16 dicembre 2022) Era il 13 luglio 2019.aveva convocato una conferenza stampa per spiegare il motivo della sua mancata partenza per il ritiro del Bologna a Castelrotto. Davanti ai microfoni l’allenatore serbo diedeche sconvolse il mondo del calcio: “Ho la. È una di quelle cose che ti cambia la vita da un momento all’altro”. Aveva scoperto la malattia poche settimane prima.disse poco dopo: “Tornerò più forte di prima”. Ha avuto ragione: non ha mai mollato la panchina del Bologna ed è tornato ad allenare dopo il ciclo di cure. Poi, a marzo di quest’anno, la ricaduta che lo ha costretto a fermarsi di nuovo. Altre cure, fino al comunicato della famiglia di oggi, 16 dicembre 2022:a 53. L'articolo ...