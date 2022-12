Sabato e domenica nel Foglio Cosa c' è negli inserti del fine settimana

Leggi su ilfoglio

(Di venerdì 16 dicembre 2022) Come tutti i weekend nel giornale ci sono dodici pagine di inserto culturale. Ecco chetrovate in edicola (e potete scaricare anche qui dalle 23 di venerdì) In morte del cinepanettone. Volgarità, scorrettezze, corruzione delle masse. Li hanno accusati di tutto, oggi la pietra tombale è la polemica De Sica-vini abruzzesi. Ma i film di Natale sono stati un’avventura unica nella nostra industria cinematografica – di Andrea Minuz L’emiro bifronte. Con una mano, seduce e aiuta l’occidente. Con l’altra, il Qatar fa da bancomat ai nostri nemici. In nome, come l’islam, di cinque pilastri – di Giulio Meotti Lobbista o sottobraccista? Dal Qatar al Transatlantico, un mestiere un tempo sulfureo ma oggi non più. Parla Gianluca Comin – di Michele Masneri L’ultima fortezza. Schlein, Bonaccini, De Micheli: i candidati del Pd tutti dalla rossa Emilia-Romagna. Ma la ...