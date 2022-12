Quarta giornata Mondiali vasca corta 22 | Ceccon oro nei 100 misti | bronzo per la 4×200 stile libero

RaiNews

E' il giorno di Thomas Ceccon e dei suoi 100 misti nelladei mondiali in vasca corta di Melbourne. Il talento di Thiene sale sul tetto del mondo e lascia tutti dietro con 50 97. Sgretolato il precedente record personale di 51 40, quasi ...Ciampi, Razzetti, Ceccon, Conte Bonin segnano il record italiano di 6'4963, quello del mondo segnato invece dagli USA che conquistano l'oro con il crono di ... Quarta giornata dei Mondiali di nuoto a Melbourne, due medaglie importanti oggi per l'Italia - Riepilogo della quarta giornata: due medaglie per l'Italia - Riepilogo della quarta giornata: due medaglie per l'Italia Superlega 12a giornata, il programma e i consigli per le scommesse sul fine settimana di pallavolo italiana, maschile e femminile.Si chiude la prima parte di un campionato di A2 finora scoppiettante. Ultima giornata del girone di andata, ma non ultima prima di Natale: il ...