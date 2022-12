“Pronto | Vigili del Fuoco? C’è una colomba da salvare”

Leggi su filodirettomonreale

(Di venerdì 16 dicembre 2022) MONREALE – “C’è unada”. È stata questa la segnalazione che questa mattina è giunta al centralino deidel. “Si tratta di unarimasta impigliata tra cavi telefonici in una via di Monreale”. E inon si sono fatti pregare. La segnalazione è stata fatta questa mattina, intorno alle 10,30, dalla signora monrealese Patrizia Giaccone, impietosita, così come tanti altri passanti, nel vedere l’uccello appeso a testa in giù, con le zampe incastrate all’interno di una treccia di cavi telefonici in via Miceli. Intorno alle 11,30 una squadra proveniente dalla caserma di Palermo è giunta sul posto. Ci è voluto poco per liberare l’animale incastrato, al quale è stata riconsegnata la libertà. Un piccolo gesto che denota grande sensibilità nei confronti ...