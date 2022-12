Pd | Bonaccini | ' no a cambio nome ma nuovo partito sia laburista'

(Di venerdì 16 dicembre 2022) Roma, 16 dic (Adnkronos) - "Non credo bisogna cambiareal Pd o rischiamo di partire dalla forma e non dalla sostanza. Ma dobbiamo essere un grandeche deve tutelare il lavoro, a partire da quello precario o part time". Lo ha detto Stefanoa SkyTg24.

Ed Emiliano gli ha subito imposto il suo diktat: "Indel mio appoggio, alleanza con i 5 stelle e mai più con Renz i e Calenda ". Proprio in virtù di queste performance,sul palco di ...Il passaggio di consegne si è tenuto oggi a Bologna nella sede della Regione Emilia - Romagna alla presenza del presidente Stefano. Nella sua introduzione, il coordinatore uscente Leone ha ... Bonaccini-Schlein, il derby a distanza in tv. La candidata: «Domani ... Il candidato alla segreteria ha promesso un ruolo nel partito al governatore pm, già sanzionato dal Csm per la sua iscrizione al Pd ..."Schlein e Bonaccini Nuova svolta stessi nemici" con accanto il simbolo della falce e martello è la scritta comparsa questa mattina sul muro del circolo della Bolognina, alla prima periferia di Bologn ...