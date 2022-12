Pasolini | l' Antimafia smonta le falsità sul delitto | fu attirato in un agguato e ucciso

(Di venerdì 16 dicembre 2022) Che non fosse stato Pelosi lo si era capito da tempo. E anche nelle sentenze sull'assassinio si diceva che aveva agito quantomeno in concorso con ignoti. Ma adesso è sempre pià chiaro che la tesi ...

Dietro all' omicidio di Pier Paolo, avvenuto quel 2 novembre del 1975, potrebbe esserci il furto di alcune pellicole . Secondo la relazione finale della Commissione parlamentaredella scorsa legislatura sarebbero ......Sodoma' la morte di Pier Paolo, ucciso nella notte tra l'1 e il 2 novembre del 1975 all'Idroscalo di Ostia. È quanto si legge nella relazione finale della Commissione parlamentare, ... L'Antimafia: 'L'omicidio di Pasolini legato al furto di un film' La Commissione parlamentare Antimafia ipotizza anche un coinvolgimento della Banda della Magliana nel delitto del regista e scrittore ...La Commissione Antimafia ha capito che Pier Paolo Pasolini è stato atrocemente assassinato nella notte tra il primo e il due dicembre del 1975 per via di un film. La storia di Pino Pelosi era falsa.