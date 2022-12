Iran | se Dio diventa la giustificazione per condannare a morte chi protesta

L'Eco di Bergamo

Majidreza Rahnavard è stato giustiziato inil 12 dicembre con l accusa di inimicizia verso. Dopo la sua morte avvenuta per impiccagione è stato reso pubblico il video con le ultime volontà del 23enne manifestante iraniano. "Non ...Sono le ultime parole di Majidreza Rahnavard , il manifestante 23enne giustiziato inil 12 ... Entrambi hanno pagato con la vita la loro 'guerra contro'. Parole quelle del 23enne che riflettono ... Iran: se Dio diventa la giustificazione per condannare a morte chi ... Majidreza Rahnavard è stato giustiziato in [Iran](https://www.vanityfair.it/topic/iran){: target='_blank'} il 12 dicembre con l'accusa di inimicizia verso Dio. Dopo la sua morte avvenuta per impiccagi ...(LaPresse) È diventato virale sui social network il video che ritrae le ultime volontà di Majidreza Rahnavard, il giovane iraniano di 23 anni impiccato lunedì scorso ...