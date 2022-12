In fuga dalla Russia per non arruolarsi in guerra | 32enne scoperto a Orio con passaporto falso

Leggi su bergamonews

(Di venerdì 16 dicembre 2022) Bergamo. Spesso nelle aule di tribunale arrivano storie di disperazione e sconforto. Quella di venerdì (16 dicembre) va a braccetto con un’emergenza attuale come lain Ucraina. È il dramma di un giovane russo indal suo Paese per nonnell’esercito e combattere contro gli ucraini. Il ragazzo, di 32 anni (per ragioni di sicurezza non sveliamo nemmeno le iniziali del suo nome), è stato però fermato all’aeroporto dila Serio perchè aveva un. Aveva iniziato a maturare l’idea di scappare dal suo Paese fin dai primi giorni del conflitto. Non aveva alcuna intenzione di indossare la divisa e imbracciare il fucile, sia perchè è contrario a qualsiasi forma di violenza, che per la paura di non tornare più in patria con il suo sogno di avere una ...