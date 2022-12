Il diabolico piano di Putin per il 2023 | pronto l' assalto finale

Leggi su iltempo

(Di venerdì 16 dicembre 2022) La guerra tra Russia ed Ucraina è tutt'altro che sul punto di finire. Il presidente russo Vladimirsta preparando una grande offensiva per l'inizio del nuovo anno: è quanto affermato dal ministro della Difesa ucraino Oleksii Reznikov in un'intervista al Guardian, ipotizzandone l'avvio per febbraio. Fonti militari ritengono tuttavia che l'attacco senza pietà nei confronti di Kiev potrebbe già avvenire a gennaio. Reznikov ha sostenuto che metà dei 300 mila soldati russi mobilitati è stata utilizzata per rafforzare le truppe di Mosca dopo una serie di sconfitte sul campo. L'altra metà «ha iniziato l'addestramento». Dal momento che hanno «un minimo di tre mesi per prepararsi, significa che stanno cercando di iniziare la prossima offensiva probabilmente a febbraio, come l'anno scorso. Questo è il loro», ha sottolineato il capo della Difesa ...