Come sta Sofia Goggia dopo l’infortunio alla mano? Cosa è successo | diagnosi | tempi di recupero

(Di venerdì 16 dicembre 2022) È destino perche una stagione non debba mai filare liscia e senza alcun tipo di problema fisico. Oggi la bergamasca, splendida seconda nella discesa di St. Moritz vinta dconnazionale Elena Curtoni, è incappata in un nuovo infortunio, fortunatamente molto meno grave rispetto a quelli del passato recente.L’azzurra è partita con il pettorale n.10 in una gara condizionata da una nevicata abbondante che aveva già spinto gli organizzatori ad abbassare la partenza. La campionessa olimpica del 2018, inoltre, ha dovuto fare i conti anche con la nebbia ed una visibilità oggettivamente complicata. Per questo ha realizzato quasi un miracolo agguantando la seconda piazza a soli 29 centesimi da Elena Curtoni, scesa con il pettorale ...

Eurosport IT

