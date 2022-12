Calcio | Mihajlovic | Mancini ' Un giorno che non avrei mai voluto vivere'

(Di venerdì 16 dicembre 2022) "Sinisa resterà per sempre al mio fianco, anche se non c'è più" ROMA - "Questo è unche nonmai, perché ho perso un amico con cui ho condiviso quasi 30 anni della mia vita, ...

Dalalla politica passando per il mondo dello spettacolo: corre veloce sui social il cordoglio per la prematura scomparsa ...Roberto Mancini affida a una nota diffusa dalla Figc il suo dolore per la scomparsa di Sinisa, suo compagno di squadra con le maglie di Sampdoria e Lazio e poi collaboratore tecnico ai ... È morto Sinisa Mihajlovic, aveva 53 anni - Calcio > Un grave lutto scuote il mondo del calcio. È morto oggi all’età di 53 anni Sinisa Mihajlovic, ex calciatore e allenatore serbo con un lunghissimo trascorso in Italia e nel campionato di Serie A. Nel ...Sono piovuti tributi per la leggenda serba Sinisa Mihajlovic dopo la sua morte all’età di 53 anni a seguito di una battaglia contro la ...