Calcio | Figc Gesto contro tifosi Juve | multe per Dzeko e Inter

(Di venerdì 16 dicembre 2022) Ammenda di 5000 euro sia per il calciatore che per il club nerazzurro

Multa per "comportamento volgare verso i tifosi della squadra avversaria" a Edin Dzeko e all'Inter. A seguito dell'accordo di patteggiamento raggiunto dalle parti, fa sapere la FIGC in una nota, l'attaccante bosniaco è stato "sanzionato con un'ammenda di 5.000 euro. Per responsabilità oggettiva è stata sanzionata con un'ammenda di 5.000 euro anche l'Inter".