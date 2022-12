Bronzi di Riace | il tesoro ritrovato e I Ragazzi delle scorte | Calabria e Sicilia protagoniste su Raiplay

CityNow

In occasione delle festività natalizie una mostra all'aperto allestita sul Corso Garibaldi celebrerà la grandezza deidi. L'iniziativa, organizzata dal Comune di Reggio Calabria con l'Assessorato alla Cultura e Turismo, in collaborazione con Regione Calabria e Museo Archeologico di Reggio Calabria e ...Nuovo importante appuntamento per le celebrazioni del cinquantesimo anniversario deidi. Reggio Calabria celebra i suoi due guerrieri con l'uscita del volume ' La terra dei', realizzato dalla Città Metropolitana in collaborazione con il Touring Club Italiano e con ... Reggio, una mostra all'aperto dedicata ai Bronzi di Riace In occasione delle festività natalizie una mostra all’aperto allestita sul Corso Garibaldi celebrerà la grandezza dei Bronzi di Riace. L’iniziativa, organizzata dal Comune di Reggio Calabria con l’Ass ...Le 44 opere stampate in grande dimensione caratterizzeranno oltre 500 metri del Corso Garibaldi su installazioni dedicate ...