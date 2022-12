Younes aggredito dal suo allenatore | dimissioni di Fraser

(Di giovedì 15 dicembre 2022) Henksi è dimesso dall’incarico didell’Utrecht dopo l’aggressione ad Amin, durante l’allenamento. Davvero incredibile quello che è avvenuto in Olanda dove il tecnico dell’Utrecht ha deciso di dare le. “Con il mio comportamento ho danneggiato il club e me stesso, mi dispiace molto per quello che ho fatto e mi pento” ha dettoal momento dell’addio al club. Lesono scattate a causa dell’aggressione didurante l’allenamento. A quanto pare il tecnico ha messo le mani al collo del giocatore ex Napoli. Sulla questione è arrivata anche la nota ufficiale dell’Utrecht: “Henklascerà immediatamente l’FC Utrecht. Un incidente sul campo di allenamento di Utrecht sabato ...

