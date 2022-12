Tokyo | pannelli solari obbligatori sulle case dal 2025

(Di giovedì 15 dicembre 2022) (Adnkronos) – Secondo un nuovo regolamento approvato dall’assemblea della capitale giapponese, tutte le nuovedicostruite dopo l’apriledovranno installareper ridurre le emissioni di CO2. Il governatore diYuriko Koike in una conferenza stampa durante la scorsa settimana ha sottolineato che solo il 4% degli edifici in cui si potrebbero installarein città ne sono dotati. Il governo metropolitano dimira a dimezzare le emissioni di gas serra entro il 2030 rispetto ai livelli dell’anno 2000. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

