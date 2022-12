Tivoli | vendevano online Bimby “fantasma” | truffatore seriale graziato | il colpo di scena al processo

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di giovedì 15 dicembre 2022)diin unche vedeva imputata una coppia per truffa. Secondo l’accusa i due si sarebbero resi responsabili di una serie di vendite sul web, riguardanti in particolare il noto elettrodomestico(ma non solo), non andate a buon fine, nel senso che i prodotti non sarebbero mai stati consegnati agli acquirenti. Ma nel corso delin corso di svolgimento aè arrivato ildi. Le presunte vittime ritirano la querela Sì perché, da quanto si apprende, nel bel mezzo del procedimento in aula, la parte offesa, ovvero le presunte vittime, hanno rimesso la querela “graziando” così di fatto i truffatori o presunti tali (in effetti il compito di chiarire le due posizioni degli accusati era ...