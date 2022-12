Tecnologia | a Citta della Scienza al via il China-Italy Innovation Showcase

(Di giovedì 15 dicembre 2022) Nell’ambito del suo impegno per rafforzare il dialogo e la cooperazione scientifica e tecnologica degli ecosistemi dell’innovazione, campano e cinese, Fondazione IDIS-Cittàin collaborazione con il suo partner ZOSP-Zhongguancun Overseas Science Park, organizza il, un evento online in programma oggi dalle 9:00 alle 11:00, durante il quale 8 realtà già selezionate tra istituti di ricerca, start-up ed imprese innovative (4 per ogni Paese) presenteranno, attraverso pitch session, tecnologie o progetti imprenditoriali nel settoremanifattura avanzata. Dal lato cinese ilè promosso dalla Beijing Association for Science and ...

