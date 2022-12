Rete unica | riunione al Mimit con Vivendi e Cdp

(Di giovedì 15 dicembre 2022) Primatecnica al ministero delle Imprese e del Made in Italy per la valutazione del processo di realizzazione delladelle telecomzioni nazionale a controllo publico. All'...

Prima riunione tecnica al ministero delle Imprese e del Made in Italy per la valutazione del processo di realizzazione delladelle telecomunicazioni nazionale a controllo publico. All'incontro, che si è tenuto con i rappresentanti di Vivendi, Cdp e dei ministeri interessati, ha portato un breve saluto il ministro ...Prima riunione tecnica al ministero delle Imprese e del Made in Italy sul dossier Tim e la creazione di unanazionale delle telecomunicazioni che l'esecutivo vorrebbe a controllo pubblico. All'incontro hanno partecipato l'Ad della francese Vivendi (azionista di Tim con circa il 24%), ...Prima riunione tecnica al ministero delle Imprese e del Made in Italy sul dossier Tim e la creazione di una rete unica nazionale delle telecomunicazioni che l'esecutivo vorrebbe a controllo pubblico.Prima riunione tecnica al ministero delle Imprese e del Made in Italy per la valutazione del processo di realizzazione della rete unica delle telecomunicazioni nazionale a controllo publico. (ANSA) ...