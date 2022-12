Reggio C | ai domiciliari 3 imprenditori e un carabiniere

...finiti ainell'ambito dell'operazione "Revolvo" condotta dalla Guardia di finanza in esecuzione di un'ordinanza di custodia cautelare emessa dal gip su richiesta del procuratore di...Calabria - La Guardia di Finanza diCalabria sta eseguendo provvedimenti restrittivi della libertà personale degli arrestinei confronti di 4 persone per i reati di concorso esterno in associazione mafiosa, corruzione ...Appalti pubblici aggiudicati dalla cordata di imprenditori vicina all'ndragheta. Arrestato anche un carabiniere ...É in corso l'esecuzione del sequestro preventivo di 11 imprese attive nel settore edile, per un valore stimato in oltre 10 milioni di euro ...