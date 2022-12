Qatargate | Giorgi ha confessato Il suo ruolo era di gestire i contanti

In base ai documento consultati dai due quotidiani - si legge ancora sul giornale - Panzeri, Cozzolino esarebbero stati in contatto con con la Dged e con Abderrahim Atmoun, l'ambasciatore del ......essere più di 60 gli eurodeputati finiti nell'inchiesta della giustizia belga nel cosiddetto. Mentre filtrano da quotidiani indiscrezioni sugli interrogatori in corso: Francesco...Adesso i fari si sono accesi e si sono rivolti a tutte le attività dei rappresentanti di Bruxelles che possano aver avuto a che fare con il Qatar. Nel mirino delle indagini è finito il Gruppo di Amici ...Il prossimo provvedimento a essere stoppato a un passo dal traguardo potrebbe essere la ratifica del trattato sul trasporto aereo, concluso un anno fa, che consente alla Qatar Airways di ...