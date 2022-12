La pista dei pm | parlamentari Ue a libro paga del Qatar

Europarlamentari a libro paga per favorire l'Emirato. Si apre una nuovainvestigativa nella maxi - inchiesta sul Qatargate. Intanto, la prima udienza per i quattro fermati davanti alla camera di Consiglio del tribunale di Bruxelles ha restituito i primi ...Ma è la tracciasoldi che rappresenta lafondamentale. Finora la polizia federale ha sequestrato 1,5 milioni di euro, e si ipotizza che una parte del denaro servisse anchea corrompere altri ...Europarlamentari a libro paga per favorire l'Emirato. Si apre una nuova pista investigativa nella maxi-inchiesta sul Qatargate. Intanto, la ...Il 10-11 giugno appuntamento al Circuit de la Sarthe per la storica gara francese che celebrerà il Centenario: le attività per piloti e pubblico inizieranno 10 giorni prima, vediamo quali saranno in d ...