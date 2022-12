Inter | nessuna lesione per Brozovic Anche Lukaku sta meglio - Sport - Calcio - quotidiano net

(Di giovedì 15 dicembre 2022) Per il croato, l'spera di non vederlo in campo sabato.lavora per recuperare ed essere titolare il 4 ...

Per il croatolesione, l'spera di non vederlo in campo sabato. Lukaku lavora per recuperare ed essere titolare il 4 ...... un investimento da oltre 23 milioni di euro che patron Percassi non haintenzione di ... 40 milioni è la base d'asta , a cui si sono iscritti già Bayern Monaco, Liverpool, City e. Il ...Per il croato nessuna lesione, l’Inter spera di non vederlo in campo sabato. Lukaku lavora per recuperare ed essere titolare il 4 gennaio ...Gli indiziati in tal senso sono Danilo D’Ambrosio e Stefan de Vrij, liberi di accasarsi a parametro zero dal prossimo luglio. Oltre alla questione anagrafica, infatti, Bastoni è un difensore moderno a ...