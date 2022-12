Giorgia Meloni sul Qatargate | «Uno scenario dai contorni devastanti | si faccia piena luce»

(Di giovedì 15 dicembre 2022) Unodai. Su cui è necessario fare. La presidente del Consiglioa margine del Consiglio Europeo commenta così le ipotesi di reato nell’inchiestadella procura belga. «Loè oggettivamente preoccupante, le notizie che escono raccontano qualcosa che non avremmo mai immaginato. Credo che di fronte a vicende di questo tipo conti molto la reazione, che deve essere ferma e decisa. Si deve andare fino in fondo e non si devono fare sconti. Ne va della credibilità dell’Unione, delle nostre nazioni», ha detto. «Probabilmente se ne parlerà anche oggi. Noi chiederemo che sia fattasu quello che sta ...

sta valutando quale potrà essere il candidato migliore che sarà deciso anche insieme agli alleati. Penso sia questione di giorni, di ore'. Per Salvini , 'la vittoria è a portata di ...Con le recenti modifiche apportate alla legge di Bilancio 2023 , il governo diha cercato di aumentare il limite di pagamenti Pos da 30 a 60 euro e di eliminare le sanzioni per chi non ...(min. 2:08) il parere della Commissione europea, espresso il giorno prima, sul disegno di legge di Bilancio italiano per il prossimo anno. Secondo Meloni, l’Italia è «tra le nazioni che hanno avuto il ...pur nelle rispetto delle sue prerogative che io ho sempre difeso". Lo ha detto la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, arrivando al Consiglio Europeo. (ANSA).