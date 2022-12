Gigi D’Alessio | si aggiunge una terza data in Piazza del Plebiscito a Napoli

(Di giovedì 15 dicembre 2022) Siladel concerto evento diindeldella sua, a mezzanotte fuori il nuovo singolo Cu tte Sarà una tre giorni di grande musica, con uno show ricco di sorprese e ospiti d’eccezione– Uno come te – Ancora insieme: visto il successo già in prevendita dei live annunciati per il 26 e 27 maggio 2023 indel, siuna, il 28 maggio 2023. Le prevendite apriranno alle ore 16:00 di domani, venerdì 16 dicembre. In attesa di salire sul palco della sua città, l’artista ha deciso di fare un altro regalo ai suoi fan. Così, arriva a sorpresa ...

Spettacolo.eu

... capitanato da Federica Panicucci che sarà accompagnata da un parterre di grandi ospiti, tra cui Orietta Berti,e Cristina'Avena. Grandi novità allo stesso tempo per quanto riguarda ...Eppure, per qualche motivo, la conduttrice non lo invita in trasmissione, nonostante il figlio diabbia diversi brani da promuovere. LDA grande assente tra gli ospiti di Amici, perché ... Gigi D'Alessio, si aggiunge una terza data in Piazza del Plebiscito a ...