Gazzetta – Endrick preso dal Real Madrid | il baby fenomeno del Palmeiras arriverà nel 2024

(Di giovedì 15 dicembre 2022) 2022-12-15 18:36:58Non ci risulta al momento nessuna smentita a riguardo dell’ultima notizia pubblicata dalla GdS: Ufficiale l’acquisto del 16enne fuoriclasse del. La cifra è top secret, ma siamo tra i 60-70 milioni Colpo di mercato per il futuro del. I blancos hanno raggiunto un accordo con ilper il trasferimento della nuova stella del calcio brasiliano, il 16enne attaccante. Il giocatore approderà in Spagna nell’estate del, quando raggiungerà la maggiore età, ovvero dal 21 luglio. Fino ad allora, continuerà la sua formazione nel club brasiliano e si recherà anei prossimi giorni per visitare le strutture del club. I costi dell’affare non sono stati resi noti ma si parla di una cifra tra i 60 e i 70 milioni. ...

La Gazzetta dello Sport

... limitandosi a fissare l'arrivo del ragazzo in Spagna per l'estate del 2024, vale a dire una volta cheavrà compiuto 18 anni. Nella cantera dei "verdi"colleziona 165 gol in 169 presenze. In questa stagione il debutto in prima squadra con tre reti in sette partite. Ecco le sue parole dopo l'ufficializzazione dell'... Endrick, il 16enne da 60 milioni: guarda i gol del futuro attaccante del Real Un campioncino di ultima generazione, sul web è nato calcisticamente e si è fatto conoscere. E ora il salto tra i grandi con la stessa parabola di Vinicius e ...Ufficiale l'acquisto del 16enne fuoriclasse del Palmeiras. La cifra è top secret, ma si aggira attorno ai 70 milioni ...