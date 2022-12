Fusione nucleare | la produzione di energia non cambierà il futuro | occorre ridurre i consumi

(Di giovedì 15 dicembre 2022) “Adesso risolveremo presto il problema dell’dalla Russia”. “Ecco una fonte diillimitata e pulita”. “Ecco la soluzione per il cambiamento climatico”. Queste sono alcune frasi che erano sui quotidiani. Poi è arrivato lui, il top, Matteo Renzi: “…questo pianeta sarà salvato dalla tecnologia, non dall’ideologia; dalla ricerca, non dal populismo. La scoperta di oggi è destinata a cambiare il”. Spiego che cosa è successo per davvero. L’esperimento. Semplificando quanto riporta il sito della rivista Science, in una struttura della National Ignition Facility (NIF) di Livermore (California) grande come tre campi da football americano sono stati concentrati 192 laser su una scatoletta d’oro dalle dimensioni di gomma da cancellare. Il riscaldamento dell’oro ha portato all’emissione di raggi X che hanno colpito una capsula ...

L'annuncio della segretaria americana all'Energia Jennifer Granholm sui passi avanti compiuti nel campo della fusione nucleare ai Lawrence Livermore National Laboratory, dove per la prima volta si è riusciti a generare una quantità di energia maggiore rispetto a quella impiegata per innescare la reazione. La svolta nella fusione nucleare che arriva dagli Stati Uniti: prodotta più energia di quanta ne è stata utilizzata. Sono 440 gli impianti nel mondo in cui si genera energia grazie alla fissione nucleare, che in Francia copre il 69% della produzione. La notizia è arrivata già ad inizio settimana, ed ora arriva l'annuncio ufficiale dai dirigenti Usa in conferenza stampa. Si parla di "una svolta storica".