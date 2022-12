FdI celebra i 10 anni | ma la festa nel Lazio diventa una faida

Leggi su ilfoglio

(Di giovedì 15 dicembre 2022) L’immensa tensostruttura bianca sotto il Pincio ricorda quelle che la Protezione civile installa per accogliere gli sfollati dopo un disastro naturale. Sarà forse per evitare questo effetto che il pavimento è stato interamente coperto da uno sfavillante tappeto rosso. A Roma, piazza del Popolo, d’altronde non c’è nessuna emergenza. Anzi. C’è da festeggiare. Come si legge nella mega grafica su sfondo bianco che campeggia qui e lì si“il racconto di un lungo e incessante amore per l’Italia”. Diciotto tappe. Da quando s’iniziò “senza paura” 10fa, fino all’Italia che “s’è desta”, ovvero Giorgia Meloni a palazzo Chigi. E mentre tra le decine di casette di legno tutte addobbate si gioca a padel, dentro la tensostruttura va in scena la prima giornata delladei 10 di Fratelli d’Italia, il partito della presidente del ...