Emendamento salvaladri | il pm Infante al Senato | “Con la Spazzacorrotti i condannati per corruzione avevano collaborato di più”

(Di giovedì 15 dicembre 2022) “La scelta che ha ilha licenziato è una scelta che rischia di dare seri colpi all’efficienza dell’apparato repressivo in tema di perseguimento di alcuni dei più gravi delitti dei pubblici ufficiali contro la Pubblica Amministrazione. Parlo della concussione, dellae dell’induzione indebita”. A dirlo è Enrico, sostituto procuratore presso il Tribunale di Foggia, durante l’audizione in Commissione Giustizia a Montecitorio. Con la cancellazione dei reati contro la Pubblica Amministrazione dall’elenco di quelli ostativi, cioè quelli per i quali non sono previsti i benefici penitenziari “rischiamo di fare notevolissimi passi indietro”, denuncia.spiega: “Io che da vent’anni mi occupo di questi reati, posso dire che maggiore è il trattamento sanzionatorio e penitenziario, maggiore è la ...

Audizioni alla Camera dei Deputati in Commissione Giustizia in merito al 'Dl Rave' per esaminare la concessione dei benefici penitenziari. Sul tema della cancellazione dei reati contro la Pubblica ...