L'HuffPost

Ecco la vera sorpresa della manovra di bilancio del governo Meloni : un incremento in un solo anno di ben 206nel debito pubblico, già pari oggi a 2.750accumulati in quasi ottant'anni di storia repubblicana. Un aumento che non è un'inezia, visto che rappresenta il 7,5% del totale. E a fronte di che Di poche misure importanti, che sono ... Duecentosei miliardi debito in più: la costosa sorpresa della manovra Meloni L'incremento è di 21 miliardi più alto di quello programmato dalla legge di bilancio dello scorso anno. Non un bella notizia visto che la Bce alza ...