Croazia-Marocco | Finale 3°-4° posto Mondiali 2022 | data | programma | orario | tv | streaming

Leggi su oasport

(Di giovedì 15 dicembre 2022) Se Francia ed Argentina andranno a giocarsi la vittoria deinell’atto conclusivo di domenica 18,proveranno chiudere il loro torneo con un successo nellaper il terzoche si terrà sabato 17 allo stadio Khalifa International di Doha. Per entrambe le squadre il Mondiale sarà comunque da considerarsi positivo. Assolutamente eccellente per iled in ogni caso sopra le aspettative per la, nonostante venisse dal secondodi quattro anni fa. Prima dello spettacolo della, ci saranno dunque almeno altri 90? di grande calcio per tutti gli appassionati, per una partita che, nonostante non sia quella più ambita, rimane una sfida importante. Di seguito il...