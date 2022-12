Caro Porro | vieni a comprarlo da me | l’ho messo in vetrina

Leggi su nicolaporro

(Di giovedì 15 dicembre 2022) Buongiorno Dott., sono stato fortunato e ho trovato il libro Il Padreterno è liberale al primo colpo. Per l’esattezzaacquistato a Ladispoli (Roma) presso la libreria Mondadori di Viale Italia. Non era in vista nel settore delle nuove uscite e libri più venduti ma stava più defilato e comunque ce ne erano un buon numero di copie. Saluti da un commensale. Massimo Pezza Buongiorno Nicola, sono una libraia di Lecco, la nostra libreria è solo didattica e libri per bambini; comunque del tuo libro ne ho acquistate alcune copie, le ho messe nellaprincipale dove brillano come una stella. Eccoti la foto. Ne sono rimaste solo cinque copie, le altre le ho vendute; dici che trovo cinque comunisti a cui regalarlo? Da qualche giorno sembrano scomparsi. Comunque, la miglior vendetta è leggere bene: Il Padreterno è ...