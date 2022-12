Calcio | in un libro i 110 anni di storia del Modena

Agenzia ANSA

Questa mattina la presentazione delallo stadio Braglia, presenti numerosi ex giocatori di varie epoche, con gli interventi del sindaco Muzzarelli, dei calciatori di ieri come Ballotta e Mayer, ...L'ultima apparizione in pubblico a inizio dicembre, in una libreria: per la presentazione delautobiografico dell'allenatore e amico Zdenek Zeman . Appariva sorridente, Sinisa Mihajlovic . ...Arriva il terzo capitolo di una storia lunga 110 anni: quella del Modena Fc, raccontata dal giornalista Paolo Reggianini per il nuovo volume realizzato da Gianni Marchesini Edizioni, disponibile nelle ...Si respirava passione biancorossa oggi nella sala Consiglio di palazzo Nievo, sede della Provincia di Vicenza dove è stato presentato il libro “Cuori BiancoRossi dal 1902” di Luciano Zanini, Editrice ...