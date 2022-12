Auto elettriche usate | una su sette soggetta a frode sul chilometraggio

Leusate possono essere una buona scelta per chi non ha bisogno di fare tanti km al giorno e al contempo deve entrare in centro città tutti i giorni, ovviando alle sempre più rigide ...Modulo Richiesta Agevolazione GSE leggi anche Bonuse colonnine, in arrivo gli incentivi del governo Meloni: "Novità dal 2023"Dopo il periodo negativo da gennaio a luglio, nei quattro mesi da agosto a novembre le immatricolazioni continentali di auto nuove sono tornate ad aumentare. La ripresa è avviata dunque, anche se il 2 ...Lesioni letali al conducente e rischio di folgorazione e incendio: è il resoconto del crash test Latin NCAP sulla prima auto elettrica economica JAC ...