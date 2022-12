Argentina - Francia | l' arbitro sarà il polacco Szymon Marciniak - Sport - Calcio - quotidiano net

Tuttosport

L'atto conclusivo dei mondiali sarà diretto dal fischietto polacco. Mentre Marocco - Croazia per il terzo e quarto posto al qatariota Al ...Commenta per primo Torna l'appuntamento con le News Mondiali di Calciomercato.com . Oggi focus suche si preparano alla finale di domenica. Due recuperi per i Bleus mentre tanti dubbi di formazione per Scaloni. Torniamo anche sul mercato che impazza per Amrabat e su una ... "Rabiot ha il virus del cammello": è allarme Francia per la finale con l'Argentina Tutta Napoli (o quasi) tiferà l'Argentina nella finale dei Mondiali in Qatar contro la Francia, nel nome ovviamente di Diego Armando Maradona. Per sostenere Messi e compagni, la città ha voluto fare ...Al contrario dell'ex Pallone d'Oro, il portiere dell'Inter del Triplete ha ammesso che non può sostenere l'Argentina in finale essendo brasiliano ...