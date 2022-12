Un anno di Benefit | un anno d’impatto

(Di mercoledì 14 dicembre 2022) Essere un’azienda che opera sul territorio, oggi, significa non poter ignorare i bisogni, le criticità ma anche e soprattutto le risorse di quello stesso territorio. MOGI Caffè è da sempre attiva a Bergamo e in Italia sul fronte di attività e iniziative solidali ed inclusive, ma lo scorsoha voluto fare di più: modificando ufficialmente il proprio statuto e diventando Società, MOGI Caffè si è impegnata formalmente ad agire non solo per il profitto ma anche nell’interesse della comunità e degli stakeholder coinvolti direttamente o indirettamente nelle proprie attività. Si tratta di azioni concrete: gli obiettivi di beneficio comune dichiarati nello statuto vengono valutati e analizzati in una relazione annuale che riporta i risultati ottenuti dalle iniziative della società e illustra l’impatto sociale delle stesse. È quindi ...

la Repubblica

I vantaggi offerti dalla carta AmEx Oro non finiscono qui, dato che sono previsti altri... La carta è gratuita per il primo, ma poi avrà un costo di 14 al mese, ma è disponibile solo per ...Il servizio di psicologia online e Societàè stato infatti premiato come Startup of the Year , scelto tra oltre cento realtà individuate da StartupItalia nel corso dell', per i traguardi ... Bonus e benefit di fine anno solo a due lavoratori su dieci, ecco le (poche) aziende che supportano i dipende… Finale Ligure. Le storiche aziende dell’area industriale finalese ”Gallo & C Sas” e la “Gallo Logistic srl” hanno deciso di aderire al decreto legge 115/2022, che ha innalzato la soglia del cosiddetto ...Secondo alcune stime saranno tra i 2 e i 2,5 milioni i lavoratori dipendenti che potranno beneficiare del cosiddetto bonus 3.000 euro sulle bollette di gas, ...