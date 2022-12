Quando il più forte giocatore al mondo giocava nel Marocco ma scelse la Francia

Leggi su ilfoglio

(Di mercoledì 14 dicembre 2022) Quel giorno, quel 12 giugno del 1938, una buona parte, forse la maggioranza, di chi stava sulle tribune dello Stade municipal Paul-Pantaloni di Annaba, Algeria, iniziò a disinteressarsi alla partita. Gli occhi non seguirono più il pallone, ma si concentrarono su un uomo soltanto. Il resto era diventato superfluo, anche il tifo calcistico. E sì che quella partita non era di secondo ordine, ma la finale del Championnat d’Afrique du Nord (una sorta di Champions League ante litteram tra i campionati del Protettorato francese del, quello della Tunisia, il Dipartimento di Algeri, quello di Orano, quello di Costantino) tra la JBAC Bône di Annaba e l’US Marocaine di Casablanca. “Gli sguardi seguivano ammaliati il numero dieci dei marocchini (US Marocaine, ndr), increduli che tanta grazia potesse essere contenuta in un uomo così alto e così grosso, ma che correva con la ...