Per Vialli ricomincia la battaglia contro il cancro | lascia la Nazionale per curarsi “e tornare più forte”

(Di mercoledì 14 dicembre 2022) L’annuncio è drammatico ma allo stesso tempoaperta la porta alla speranza, per Gianluca, che da oggi riprende la suailal pancreas che lo affligge da diversi anni. “Al termine di una lunga e difficoltosa ‘trattativa’ con il mio meraviglioso team di oncologi ho deciso di sospendere, spero in modo temporaneo, i miei impegni professionali presenti e futuri”, ha spiegato Viall, capo delegazione degli Azzurri: l’ex campione azzurro ha annunciato oggi alla Figc la sua assenza in occasione delle prossime gare della, attese nel 2023 dall’inizio delle qualificazioni all’Europeo 2024. “L’obiettivo – prosegue– è quello di utilizzare tutte le energie psico-fisiche per aiutare il mio corpo a superare questa fase della ...

