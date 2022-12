Napoli | parla l’agente di Zanoli | “E’ un potenziale Maldini” | News

Il centrocampista del Milan da Dubaidella lotta scudetto in conferenza stampa dopo la sconfitta per 2 - 1 contro ...... Oggi pubblichiamo i segreti dialoghi di altre Società di Serie A, ecco la Capolista, il: Il presidente Aurelio De Laurentis, nello scorso maggio,dei rinnovi con il Ds Giuntoli ADL: Mo' ...Due realtà del terzo settore sono pronte a impegnarsi per recuperare un'area pubblica di Ponticelli da anni abbandonata e degradata. Le associazioni hanno risposto all'avviso ...Il direttore sportivo di lungo corso svela un retroscena fra i partenopei e l’ivoriano Intervenuto a Radio Napoli Centrale, il direttore sportivo Giuseppe Cannella ha svelato un retroscena su Jeremie ...