Luchè alla Prima della Scala con un look d’eccezione firmato Pulze

Leggi su lifeandpeople

(Di mercoledì 14 dicembre 2022) Life&People.it Il king del rap partenopeocon un. C’era ancheall’inaugurazione del Teatro Scaligero il 7 dicembre; l’artista, icona dell’hip hop italiano, ha assistitoscintillante messa in scena de “Boris Godunov” indossando un capo tratto dDrop Collection Not Your Usual firmata da Giorgio Mallone per, il nuovo dispositivo di Imperial Brands che permette di scaldare il tabacco senza bruciarlo. Uno smoking in chiave contemporanea Si trattaterza uscita pubblica perche, dopo l’esordioFashion Week di Milano e la partecipazioneFesta del Cinema di Roma, ha scelto ...