Kiev | scoperta una camera di tortura per bambini a Kherson

ilmessaggero.it

2022 - 12 - 14 16:19:16: "camera di tortura per bambini a Kherson" Le autorità ucraine hanno scoperto una camera che i russi usavano per detenere e torturare i bambini durante l'occupazione di Kherson. Lo ha ...Insomma, se lafosse confermata sarebbe un passo davvero importante per tutti. Con uno ... E chissà che non aiuti, in qualche modo, anche a placare le tensioni geopolitiche tra Mosca eLe autorità ucraine hanno scoperto una camera che i russi usavano per detenere e torturare i bambini durante l'occupazione di Kherson. Lo ha riferito Dmytro Lubinets, commissario per i diritti umani d ...Di Lorenzo Cremonesi L’intervista al leader di Azione: «Conte non capisce nulla, non conosce l’Ucraina, qui tantissimi sono russofoni e tantissimi sono contro l’invasione russa per difendere l’integri ...